Сопернику Кличко за допинг, кроме дисквалификации, выписали еще и штраф

Немецкая федерация профессионального бокса (BDB) подтвердила, что польский боксер-тяжеловес Мариуш Вах употреблял запрещенное вещество – стероидный препарат «станозолол» - перед боем с украинским супертяжеловесом Владимиром Кличко в ноябре прошлого года.

Об этом сообщает польское агентство РАР, подчеркивая, что М.Вах, какого BDB ранее дисквалифицировала до 11 июля 2013 года, также уплатит штраф в размере 10 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября 2012 года в Гамбурге Владимир Кличко получил победу в бою с М.Вахом, которому, однако, удалось выстоять на ринге все 12 раундов.

Судьи отдали победу В.Кличко единогласно по очкам.

Немецкое издание Bild 3 декабря сообщило, что проведенная после матча М.Ваха с В.Кличко экспертиза засвидетельствовала наличие у польского боксера следов запрещенных веществ.

Польские СМИ писали, если будет доказан факт употребления М.Вахом допинга, то польский боксер будет исключен из мировых рейтингов, дисквалифицирован на некоторое время и может даже потерять около 600 тысяч евро гонорара, полученного за бой с В.Кличко.

После этих публикаций М.Вах опровергал, что употреблял запрещенные вещества, но позже сознался в употреблении допинга перед боем с В.Кличко.

"Допинг вводился в мой организм длительное время. Большое подозрение падает на тренеров. Я планирую провести собственное расследование, но выносить его результаты на публику не хочу. Кроме двух основных тренеров, мне помогало в подготовке большое количество специалистов. Чем именно они занимались, я даже точно не знаю", - говорил М.Вах в интервью "Краковской газете".