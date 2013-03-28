«Арсенал» и «Таврия» сыграют в Симферополе

Как сообщили УНИАН в ФК «Арсенал», матч было решено перенести в связи с неблагоприятными погодными условиями в столице Украины.

Время начала матча осталось неизменным – 17.30. Транслирует встречу телеканал «2+2».

Футбольный клуб «Арсенал» приносит извинения болельщикам «красно-синих» и приглашает всех поддержать «канониров» на стадионе уже на следующей домашней игре – 14 апреля в матче 24-го тура Чемпионата Украины по футболу, когда на поле встретятся киевский «Арсенал» и донецкий «Металлург».

На данный момент это первый перенос игры в связи с обрушившимся на Украину циклоном.

Другой представитель столицы в элитном футбольном дивизионе – «Динамо» - матч ближайшего тура проведет в Одессе против местного «Черноморца».