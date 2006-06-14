Начался матч Украина-Испания

На Центральном стадионе в Лейпциге начался матч между национальными сборными Украины и Испании в рамках Чемпионата мира-2006, проходящего в Германии.

Наставники сборных Украины и Испании выставили на матч следующих игроков.

ИСПАНИЯ: Икер КАСИЛЬЯС, Маурисио ПЕРНИЯ, Карлис ПУЙОЛЬ, Пабло ИБАНЬЕС, Серхио РАМОС, Маркуш СЕННА, Хави АЛОНСО, Хави МОРЕНО, Давид ВИЛЬЯ, Фернандо ТОРРЕС, Луис ГАРСИЯ.

УКРАИНА: Александр ШОВКОВСКИЙ Андрей НЕСМАЧНЫЙ, Владислав ВАЩУК, Андрей РУСОЛ, Владимир ЕЗЕРСКИЙ Анатолий ТИМОЩУК, Андрей ГУСИН, Руслан РОТАНЬ, Олег ГУСЕВ, Андрей ВОРОНИН, Андрей ШЕВЧЕНКО.

Справка УНИАН. Национальная сборная Украины по футболу впервые вышла в финал чемпионата мира. Украина входит в группу H. Соперниками сборной Украины по группе являются Испания, Саудовская Аравия и Тунис.