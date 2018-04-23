Сборная Украины: шесть из шести от Михаила Фоменко

На протяжении пяти мартовских дней футбольный мир с напряжением следил за играми национальных сборных по всему миру. В Украине, поначалу, ожидания от собственной команды были скептическими. Но, без преувеличения, сенсационная победа над командой Польши (3:1) внезапно возродила ажиотаж вокруг команды, которая спустя четверо суток продолжила победную серию в домашней игре с Молдовой – 2:1.

К мартовским матчам отборочного турнира чемпионата мира по футболу национальная команда Украины подходила в весьма удручающем положении. Осенью, на старте отборочного турнира, предшественники нынешнего тренера Михаила Фоменко постарались сделать все, чтобы команда даже и не думала о том, что может попасть в число участников финального турнира. Олег Блохин, после яркой ничьи на легендарном лондонском стадионе «Уэмбли» со сборной Англии, предпочел работе с национальной командой родной клуб – киевское «Динамо». А приходившие ему на смену специалисты, по очереди не оправдывали надежд болельщиков. Иначе как провалом, ничью со скромной Молдовой и поражение от Черногории, назвать нельзя.

Зимой было понятно, что в столь кризисной ситуации команде необходимо лишь две вещи – сильный тренер и стабильность. Собственно говоря, стабильность и заключалась бы в приходе сильного и амбициозного тренера. И некоторое время таковым считался швед Свен-Горан Эрикссон. Но, чиновники Федерации футбола Украины предпочли ему Михаила Фоменко. Человека, занимавшегося рутинной работой в ФФУ, а будучи тренером, практически не добивавшегося громких побед. Исключением стали золотые медали чемпионов Украины, добытые наставником 20 лет назад с киевским «Динамо». Этот выбор был, мягко говоря, с недоумением воспринят широкой футбольной общественностью. Что хотело сказать этим назначением руководство ФФУ? Оставалось ждать марта, первых официальных игр команды под руководством нового специалиста.

Игра с поляками стала одной из самых ярких для команды со времен Евро. Наряду с последним матчем Блохина (против Англии), противостояние в Варшаве показало, что команда умеет заводиться, быть эмоциональной, держать руку на пульсе игры от первой и до последней минуты. Даже в кризисные моменты, когда, например, поляки забили гол, сократив преимущество гостей до одного гола, те не стушевались, продолжали гнуть свою линию и, в итоге, восстановили разницу в два мяча. После чего спокойно довели игру до логичной победы.

Поверить в то, что команду заводит на игру импульсивный и сложный по характеру Олег Блохин можно легко. Но также принять на веру, что команду, выходившую на игру с поляками, настроил Михаил Фоменко – практически невозможно. Флегматичный, всегда задумчивый и, кажется, немного отстраненный от происходящего вокруг «коуч», даже во время игр спокойно сидит в кресле, крайне редко вставая и что-то подсказывая игрокам. За счет чего такая прыть команды? Отчасти ответ на этот вопрос дает комментарий Олега Гусева, последовавший сразу после матча в Варшаве: «Спасибо Михаилу Фоменко, который увидел на тренировках, что я не такой «мертвый», как говорят. Он доверил мне место в стартовом составе, и я постарался сыграть как можно полезнее. Все время подготовки нас настраивали на тяжелый матч, в котором добиться результата можно за счет коллективных действий. Их не хватило в осенних играх со сборными Черногории и Молдовы. Каждому необходимо было сыграть за себя и за того парня, с чем мы и справились».

В словах опытного ветерана, который в последнее время все реже попадает в поле зрения, видится то, что обычно скрыто от посторонних глаз во время подготовки к важнейшим матчам. Готовя команду к игре с Польшей, наставник украинцев сделал ставку на командный дух и не прогадал. Ему не нужны были отдельные звезды – нужна была команда-звезда. Вот почему на поле не вышел «последний из могикан» Анатолий Тимощук. И не важно, что в «Баварии» он часто просиживает целый матч на скамейке запасных. А если и выходит на поле, то, как правило, в середине второго тайма, на 20-25 минут. В такой же ситуации в свое время был и Андрей Шевченко, но место в национальной команде ему находилось практически всегда. Накануне игры с Польшей тренеру понадобились трудяги, те которые готовы поохать на поле, не нарушая игровой дисциплины и тренерских установок. Таких оказалось много среди молодых, еще не нюхавших пороху серьезных сражений, но отчаянно мечтающих попасть на мировое первенство. Их запал, вкупе с дисциплинированной быстрой игрой, стал непреодолимой преградой для считавшихся накануне матча фаворитами поляков. К тому же, не будем забывать, что говоря «играть за того парня», Олег Гусев наверняка подразумевал не только партнеров, сидящих на скамейке запасных, но и доверившего ему тренера.

Уже сейчас, спустя почти неделю после матча с поляками, и на фоне свежих впечатлений от игры с молдаванами, можно сказать, что Исполком ФФУ не ошибся. Ведь Олега Гусева «мертвым» назвал Алексей Михайличенко, который вполне мог претендовать на место наставника сборной. К тому же, у него есть опыт в этой должности. Не верили в команду и другие известные отечественные специалисты. Сергей Морозов, еще перед игрой с поляками настаивал: «В том состоянии, в котором сейчас находится сборная, ничья в Польше для нее будет идеальным исходом». Ему вторил Геннадий Мороз… Получается, что из всех отечественных специалистов выбрали того единственного, кто действительно верил. И со своим выбором не прогадали.

Говоря о второй игре весеннего цикла с Молдовой, стоит отметить, что тут понадобились уже совсем другие качества. Выхолощенные игрой с поляками физически и, что гораздо важнее, эмоционально, игроки должны были сыграть через «не могу». А тут уже нужен опыт, которого как раз в избытке у того же Анатолия Тимощука. Капитан, соскучившейся в «Баварии» по большой игре, в одесском матче стал тем самым моторчиком, который упорно вел команду вперед. И даже после того, как на 55-й минуте гости провели две опаснейшие атаки, и казалось, что в игре наступил перелом, он упорно гнал партнеров по команде вперед. Для того, чтобы ровно через пять минут окончательно переломить ситуацию в свою пользу.

Уже после игры сам Михаил Фоменко признавал, что у команды сейчас далеко не те кондиции, чтобы на высоком уровне проводить две игры подряд. И он сам, как и в матче с поляками, в игре с менее мастеровитыми молдаванами рассчитывал исключительно на морально-волевые от ребят. Те выложились. И здесь, опять же, одной из главных причин успеха стала внутри командная обстановка. Вряд ли бы команда так играла, пусть и в отборочном матче чемпионата мира, если бы в нее не верил собственный тренер.

Несмотря на то, что тренер создавал команду-звезду, без отдельных звездочек в ней не обошлось. Одним из таких, по итогам матчей с Польшей и Молдовой стал Андрей Ярмоленко. Теперь уже понятно, что он не случайно выбрал футболку с номером «7». Его целеустремленность на каждом кусочке поля, не только в атаке, напоминает Андрея Шевченко в пору расцвета. Кстати, сам он не склонен переоценивать свои заслуги, как и его знаменитый тезка: «Для меня, как и для всех нас, главное было выиграть оба матча. Не один, а оба. И в Одессе мы старались ничуть не меньше, чем в Варшаве. К сожалению, не все получалось, долго не могли забить гол. После перерыва даже возник мандраж какой-то. Слава Богу, забили, все встало на свои места. Что касается того, что именно я забил эти два гола, то это не столь важно. Я на этом не зацикливаюсь. Равно, как и на своей трансферной стоимости. Главное, что мы выиграли и продолжаем борьбу за путевку в Бразилию».

Что касается шансов на путевку в Бразилию, то после этих двух игр они действительно возросли многократно. Особенно, в свете того, что лидеры группы – черногорцы и англичане – потеряли по два очка, сыграв очный матч вничью. Конечно, на этот результат можно посмотреть по-разному. С одной стороны, у сборной Украины теперь есть шансы даже на первое место в группе. С другой, возможно, лучше бы элитные англичане выиграли, и команда Михаила Фоменко сосредоточилась бы на борьбе за второе место с не такими звездными черногорцами. А с третьей, кто сказал, что сами украинцы сейчас плохи и должны искать себе варианты полегче?

Тональность суждений, касательно главной футбольной команды страны, за последние пять дней изменилась полностью. И если болельщика понять можно легко – ему подавай результат – то ожидать такого от специалистов стоит только в исключительных случаях. Похоже, именно такой сейчас происходит со сборной Украины. Звезда киевского «Динамо» середины 80-х, обладатель Кубка кубков Вадим Евтушенко рассуждает так: «Сейчас определенно можно сказать, что сборная у нас есть. Есть молодые перспективные игроки и тренерский штаб. Все игроки, получившие свой шанс, очень хорошо отыграли оба матча. Было все: самоотдача, эмоции, желание и, главное, исполнительское мастерство».

Впереди – главное. Не разбазарить это все до ближайшей важнейшей летней игры, а, затем, до решающих – осенних. Будет очень обидно, если команда, сумевшая вернуться в турнирную борьбу, позволит себе такую роскошь (глупость), как потерю очков в Черногории. На осеннее поражение в Киеве, 7 июня в гостях нужно обязательно отвечать симметрично. И у команды есть все ресурсы для такого ответа. Главное, суметь ими воспользоваться. Чтобы уже глубокой осенью не было так мучительно больно за очередной упущенный цикл.

Да, украинская сборная далеко не элитная. Ее мало кто из грандов воспринимает всерьез, лишь из вежливости говоря, что этого соперника стоит опасаться. Но, в любом случае, сегодня у команды появился шанс. В той группе, в которой украинцы оказались на данный момент, с имеющимися соперниками, бороться, по крайней мере, за второе место и стыковые матчи вполне реально. Не обязательно команда выиграет эту борьбу. Равно как, не обязательно, что она вообще попадет на чемпионат мира. Но, по крайней мере, болельщики будут знать, что эта команда есть. Не название и набор игроков, а именно команда. Думается, именно за это сейчас, прежде всего, и сражается Михаил Фоменко.

Кирилл Стадниченко