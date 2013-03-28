Теннисист Стаховский вышел во второй раунд турнира в Гваделупе

Как передает официальный сайт соревнований, матч был растянут на два дня из-за дождя. В первый день игра прервалась при счете 4:3 в пользу украинца. Тем не менее, погодные условия не стали помехой для второго по рейтингу теннисиста Украины. Посеянный в Гваделупе организаторами соревнований под пятым номером С.Стаховский уверенно обыграл менее титулованного соперника, к тому же находящегося значительно ниже в рейтинге – 6:4, 6:4.

В следующем круге соперником украинца станет Флоран Серра из Франции.

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Напомним, что ранее во второй круг турнира в Гваделупе вышел Денис Молчанов, обыгравший американца Алекса Кузнецова – 6:3, 6:3. Д.Молчанов во втором раунде будет противостоять первому сеянному Бенуа Паре из Франции.