В Киеве впервые состоится матч по прогрессивным шахматам

Как сообщает Правительственный портал, шахматный матч будет проходить под эгидой Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Во время матча будет сыграна одна партия, на которую каждой шахматистке дается 30 минут + 5 секунд за каждый ход. Ориентировочная длительность матча – 1 час.

Мероприятие проводится с целью развития шахматного спорта, популяризации здорового образа жизни среди детей и молодежи в Украине, предоставления всесторонней поддержки талантливым юным шахматистам и содействия развитию талантливых детей.

Кроме того, матч должен продемонстрировать юным шахматистам преимущества, которые они могут получить от хорошей учебы и использования новейших компьютерных технологий.