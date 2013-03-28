Восемь хоккеистов «Донбасса» вызваны в сборную
03:07, 28 марта 2013Спорт
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В хоккейный клуб «Донбасс» поступило письмо от Федерации хоккея Украины, в котором сообщается, что восемь игроков первой и второй команд донецкого клуба вызваны в национальную сборную для подготовки к Чемпионату мира.
Восемь хоккеистов «Донбасса» вызваны в сборную Украины
Как сообщили УНИАН в ХК «Донбасс», для участия в учебно-тренировочном сборе, который начнется 31 марта, приглашены Евгений Напненко, Владимир Алексюк, Виталий Люткевич, Максим Квитченко, Сергей Варламов, Роман Благой, Дмитрий Нименко и Александр Матерухин.
Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в группе "В" Первого дивизиона пройдет с 14 по 20 апреля в Донецке.
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