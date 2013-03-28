Восемь хоккеистов «Донбасса» вызваны в сборную

Как сообщили УНИАН в ХК «Донбасс», для участия в учебно-тренировочном сборе, который начнется 31 марта, приглашены Евгений Напненко, Владимир Алексюк, Виталий Люткевич, Максим Квитченко, Сергей Варламов, Роман Благой, Дмитрий Нименко и Александр Матерухин.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира в группе "В" Первого дивизиона пройдет с 14 по 20 апреля в Донецке.