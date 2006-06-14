Украина : Испания - версия букмекеров

Букмекеры расценивают шансы сборной Украины, как весьма и весьма высокие.

В частности, коэффициент на выход из группы составляет 1,35, в то время как на Тунис - аж 2,9.

Безусловный аутсайдер группы "Н", что ни для кого неудивительно, Саудовская Аравия - 7,5, а явным фаворитом - Испания - 1,07.

Ставки на победу Украины в группе принимаются из расчета 3,1:1, а на второе место - 2,2:1, на третье - 4,2 и на четвертое - 9,5:1.

Примечательно, что букмекеры полагают следующее - если Украина занимает в группе первое место, то это фактически будет означать для нее и выход в четвертьфинал - 3,2:1. Но до этого еще надо дожить, а пока обратимся непосредственно к самому матчу.

Букмекеры практически не сомневаются в том, что Испания не проиграет (коэффициент - 1,15), но в то же время, внимание, вероятность непроигрыша Украины, по их мнению, практически равна поражению (соответственно 1,9:1 и 1,8:1).

Победа команды Блохина оценивается в коэффициент 4,8 (при ставке 100 грн выигрыш составит480 грн.), а победа с разницей ровно в один мяч - 6:1.

Наиболее вероятным счетом букмекеры считаю 1:0 в пользу Испании и ничью со счетом 1:1 (6:1), затем идет 2:0 (7:1), четвертое место делят 2:1 в пользу Испании и нулевая ничья (7,5:1).

Приблизительно такие же расклады и в матче Тунис - Саудовская Аравия. Победа африканцев - 1,8, ничья - 3,25, победа саудовцв - 4,5:1, их непроигрыш - 2:1.

Корреспондент