Украинка выиграла Чемпионат Европы по шашкам
17:46, 27 марта 2013Спорт
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Дарья Ткаченко стала чемпионкой Европы по шашкам.
Дарья Ткаченко - сильнейшая на стоклеточной доске
В Будапеште состоялся Чемпионат Европы по шашкам-100 (стоклеточная доска) по молниеносной игре среди мужчин и женщин, где самой сильной в женском турнире была украинка Дарья Ткаченко.
Как сообщили УНИАН в Министерстве молодежи и спорта Украины, по итогам турнира сразу две украинки завоевали в борьбе награды. Кроме Д.Ткаченко отличилась Мария Мотричко, которая заняла вторую позицию, завоевав серебряную награду.
В турнире, в котором принимали участие семь шашисток, Д.Ткаченко набрала 16 очков, а М.Мотричко – 15. На третьем месте финишировала Айгуль Идрисова из России.
В мужском турнире представителей Украины не было. Здесь лучшим оказался Александр Шварцман из России.
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