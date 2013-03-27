Украинка выиграла Чемпионат Европы по шашкам

В Будапеште состоялся Чемпионат Европы по шашкам-100 (стоклеточная доска) по молниеносной игре среди мужчин и женщин, где самой сильной в женском турнире была украинка Дарья Ткаченко.

Как сообщили УНИАН в Министерстве молодежи и спорта Украины, по итогам турнира сразу две украинки завоевали в борьбе награды. Кроме Д.Ткаченко отличилась Мария Мотричко, которая заняла вторую позицию, завоевав серебряную награду.

В турнире, в котором принимали участие семь шашисток, Д.Ткаченко набрала 16 очков, а М.Мотричко – 15. На третьем месте финишировала Айгуль Идрисова из России.

В мужском турнире представителей Украины не было. Здесь лучшим оказался Александр Шварцман из России.