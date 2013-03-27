Украина поборется за право проведения Чемпионата Европы по плаванию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Федерации плавания Украины, новоизбранный глава исполкома ФПУ Дмитрий Качуровский.

По его словам, приоритетной задачей для украинского плавания является завоевание двух медалей на Олимпийских играх 2016 года.

“Для достижения этих целей мы намерены трансформировать федерацию в самостоятельную и независимую от государства организацию. Нам необходимо научиться активно продвигать и отстаивать интересы Украины в европейской (LEN) и мировой (FINA) федерациях плавания, а также проводить мероприятия международного уровня с выгодой для нашей cтраны”, - сказал Д.Качуровский.

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Он также отметил, что федерация станет активным участником подготовки сборной Украины по плаванию, организовав взаимодействие с лучшими украинскими и зарубежными специалистами. Привлечь тренеров планируется уже в ближайшее время.

“Это позволит рассчитывать, как минимум, на две медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро”, - сказал вице-президент ФПУ.