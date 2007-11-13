Тимощук перед выходом на поле нюхает ватку

Лучшим игроком чемпионата-2007 по оценкам издания "Спорт Экспресс" стал 28-летний полузащитник "Зенита" и сборной Украины Анатолий Тимощук.

“Не курит, не пьет, собирает иконы и увлекается искусством бонсай. Имеет собственный сайт в интернете и персонального пресс-атташе. При этом в общении - ни тени заносчивости. А на поле - настоящий трудяга, который в каждом эпизоде отрабатывает до конца”, пишет газета о бывшем игроке “Шахтера”.

Издание напоминает, что летом "Шахтер" пожелал вернуть своего капитана, предложив на пару миллионов больше, а "Зенит" ответил категорическим отказом.

В беседе с корреспондентом газеты капитан чемпионов России этого сезона рассказал о своей жизни в Петербурге, увлечениях и даже суевериях.

Анатолий Тимощук говорит, что уже обжился в городе на Неве, и даже не прочь здесь остаться, поскольку его «все устраивает»: «Запросто. Местный климат похож на тот, что в Луцке, откуда мы с женой Надей родом. Там тоже много болот, высокая влажность. Потому чувствую себя здесь как дома. А вот в Донецке в последние годы у меня началась аллергия на пыльцу амброзии».

Полузащитник поведал о своеобразном «допинге», который помогает ему настроиться на игру.

Перед выходом на поле нюхает ватку, пропитанную нашатырным спиртом: «Чтоб взбодриться. Помогает… Для меня это уже нечто вроде традиции. Могу и ладошками себя по лицу похлопать - чтобы завестись».

Футболист уже лет десять под игровую футболку надевает одну и ту же майку.

“Тоже традиция. Пусть надо мной все смеются, майка уже на ладан дышит, протерлась до дыр в некоторых местах. Но пока окончательно не порвется, буду играть в ней и в клубе, и в сборной», - сказал Тимощук. На вопрос, что в ней особенного, уточнил: «Да обычная хлопчатобумажная майка. Впервые в "Шахтере" ее надел - и мы выиграли один матч, второй. После чего она стала талисманом. То же самое и с капитанской повязкой цветов немецкого флага, которую мне подарил помощник Луческу - Спиридон. Ему, в свою очередь, она досталась от Маттеуса. Но теперь надеваю ее под зенитовскую. Так с двумя повязками и играю.

Серьезное увлечение, которому Тимощук посвящает много времени, - иконы. У него большая коллекция – около ста икон. Самые древние - начала ХVI века.

«Между коллекционерами практикуется обмен иконами. Тебе приносят одну - значит, надо предложить что-то взамен. Но я смотрю на свои иконы - и понимаю, что ни с одной не могу расстаться. Каждая по-своему дорога. Поэтому никогда не меняюсь, просто покупаю», - говорит о своем увлечении футболист.

Однажды Тимощук сказал: "В какой бы стране мира ни купил дом, над ним обязательно будет развеваться украинский флаг". Над его питерским коттеджем он пока не развевается. Футболист говорит так: "Вот флагшток построю - тогда и будет флаг".