В субботу в Киеве - два титульных боя по боксу

30 марта в Киеве состоится титульный боксерский турнир «Бокс на super скорости».

Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В рамках турнира состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBF с участием Тимура Ахундова, и титульный бой с участием Данияра Ганыка - за титул интернационального чемпиона по версии UBA.

Как сообщили УНИАН в промоутерской компании Global Box Promotion, организовавшей этот боксерский вечер, это будет первая защита титула чемпиона мира по версии WBF для Т.Ахундова.

Напомним, что 17 марта 2012 года этот молодой боксер победил техническим нокаутом в 3 раунде опытного панчера из Венгрии Арпада Васса, завоевав вакантный титул интерконтинентального чемпиона в полулегком весе по версии Всемирной боксерской федерации (WBF). Спустя всего четыре месяца, 17 июля 2012 года, Т.Ахундов успешно отстаял принадлежащий ему титул в поединке против молодого и перспективного боксера из Франции Леонюса Мари Француаза.

«В данный момент я настроен только на победу и в эту субботу планирую показать настоящий мировой бокс на super скорости. Предполагаю, что бокс будет не простой, но интересный», - заявил Т.Ахундов.

Также в рамках турнира состоятся бои с участием Дмитрия Зайца, Владимира Барановского, Вебхо Чилая и Джабы Гациашвили.

Напомним, что ведущими боксерами Global Box-Promotion на данный момент являются два титульных боксера: Т.Ахундов, интерконтинентальный чемпион в полулегком весе по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) и Виталий Копыленко, чемпион мира в среднем весе по версии WBF. На сегодняшний момент в Украине Виталий Копыленко является третьим действующим чемпионом мира после Виталия и Владимира Кличко.