Матчи сборной на ЧМ будут транслироваться на площадях шести городов

15:21, 14 июня 2006
Спорт
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...К., Л., Х., Д., Д. и О.

Матчи национальной сборной Украины по футболу на Чемпионате мира будут транслироваться на центральных площадях и в самых популярных местах отдыха шести крупнейших городов Украины – Киева, Львова, Харькова, Донецка, Днепропетровска и Одессы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила представитель титульного спонсора национальной сборной компании «Киевстар» Жанна РЕВНОВА.

По ее словам, в частности, сегодня будет транслироваться игра сборной Украины со сборной Испании, 19 июня – со сборной Туниса, а 23 июня – со сборной Саудовской Аравии.

Ж.РЕВНОВА выразила надежду, что, несмотря на плохую погоду, все болельщики выйдут на крупнейшие площади городов и поддержат национальную команду.

Она поблагодарила руководство Министерства внутренних дел и Службы безопасности Украины за организацию соблюдения порядка во время трансляции, а местные органы самоуправления - за возможность организовать эту трансляцию.

Ж.РЕВНОВА сообщила, что минимальное ожидаемое количество болельщиков, которые придут на трансляцию матча во всех шести городах, составляет 300 тыс. человек.

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