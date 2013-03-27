Фоменко: игроки не восстановились после матча с Польшей

"Спаренные матчи сложны тем, что после первого остается не так много времени для восстановления. Причем не столько физических качеств, сколько для восстановления эмоций. Без эмоций трудно играть в футбол. В частности, это отразилось и на реализации моментов в первом тайме, - приводит слова Фоменко с пресс-конференции официальный сайт Федерации футбола Украины. - Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали, понимая, что эти спаренные матчи очень тяжелые. 12-й игрок возвращает эмоции. Так случилось и сегодня".

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Украинские футболисты во вторник в Одессе переиграли Молдавию в матче пятого тура отборочного турнира Чемпионата мира-2014 со счетом 2:1. У победителей голы забивали Андрей Ярмоленко ( 61-я минута) и Евгений Хачериди (71-я).

После пяти игр сборная имеет в своем активе 8 очков и делит 3-4-е место в группе H с командой Польши, которая тоже выиграла последнюю игру - у Сан-Марино 5:0.

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Следующий матч украинские футболисты проведут 7 июня в гостях против лидера группы команды Черногории (14 баллов).