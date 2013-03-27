Фоменко: игроки не восстановились после матча с Польшей
Проблемы с реализацией голевых моментов в первом тайме матча против Молдовы связаны с отсутствием необходимых эмоций, заявил главный тренер сборной Михаил Фоменко.
"Спаренные матчи сложны тем, что после первого остается не так много времени для восстановления. Причем не столько физических качеств, сколько для восстановления эмоций. Без эмоций трудно играть в футбол. В частности, это отразилось и на реализации моментов в первом тайме, - приводит слова Фоменко с пресс-конференции официальный сайт Федерации футбола Украины. - Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали, понимая, что эти спаренные матчи очень тяжелые. 12-й игрок возвращает эмоции. Так случилось и сегодня".
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Украинские футболисты во вторник в Одессе переиграли Молдавию в матче пятого тура отборочного турнира Чемпионата мира-2014 со счетом 2:1. У победителей голы забивали Андрей Ярмоленко ( 61-я минута) и Евгений Хачериди (71-я).
После пяти игр сборная имеет в своем активе 8 очков и делит 3-4-е место в группе H с командой Польши, которая тоже выиграла последнюю игру - у Сан-Марино 5:0.
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Следующий матч украинские футболисты проведут 7 июня в гостях против лидера группы команды Черногории (14 баллов).