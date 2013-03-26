Сборная Украины победила Молдову

В Одессе завершился отборочный матч чемпионата мира-2014 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Молдовы со счетом 2:1.

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Одессе стала пятой для сборной Украины в отборочном цикле к чемпионату мира в Бразилии. Учитывая же неудачный старт команды в турнире осенью прошлого года, сейчас, чтобы сохранить шансы на путевку в Южную Америку, команде теперь необходимо побеждать в каждом матче.

Игра в Одессе проходила в сложных погодных условиях. Постоянно сыпал мелкий и неприятный для игроков снег, но состояние газона стадиона «Черноморец», вместе с тем, оставалось хорошим.

Хозяева с первых минут матча обозначили свое преимущество. Перевес был территориальным и игровым, но вот счет открыть не удавалось долго. Весь первый тайм молдаване, добывшиеся ничьей в первой игре с украинцами на своем поле осенью, четко и уверенно держали оборону. Более того, иногда сопернику везло, как в эпизоде, когда Андрей Ярмоленко с линии вратарской не сумел переправить мяч в сетку. Кстати, как и в предыдущем матче со сборной Польши, седьмой номер украинцев был самым полезным на поле.

После перерыва украинцы попытались еще взвинтить темп. Но, вместо ожидаемого гола, едва не получили мяч в свои ворота. На 55-й минуте защитники украинцев вынуждены были дважды активно вступать в игру. Сначала, после штрафного у своих ворот, а затем – после углового. Оба момента были ликвидированы.

А на 61-й минуте логичный ход игры превратился в логичные цифры на табло. После навеса с правого фланга от Евгения Селезнева мяч головой под удар партнеру скинул Роман Зозуля, а А. Ярмоленко точно ударил в угол ворот – 1:0. После забитого гола украинская сборная немного сбавила обороты, но спустя пять минут вновь пошла волна атак на ворота соперника. И на 70-й минуте уже Евгений Хачериди, «забытый» защитниками молдавской сборной, после подачи углового отправил мяч в сетку – 2:0.

Казалось, можно спокойно вздохнуть. Тем более, что хозяева поля продолжали контролировать мяч и, хоть и не так опасно, но атаковали ворота соперника. Но все поменялось за десять минут до конца игры. На 80-й минуте, после паса Анатолия Дороша, Александр Суворов дальним обводящим ударом отправил мяч впритирку со штангой в сетку ворот А. Пятова – 2:1.

После этого уже соперник контролировал мяч и пытался угрожать воротам А. Пятова, но наша команда сумела удержать столь необходимую победу.

После пяти игр в активе сборной Украины 8 очков, и она по-прежнему делит 3-4 место с командой Польши. В турнирной таблице подопечные Михаила Фоменко расположились на третьем месте, так как опережают поляков по дополнительным показателям.