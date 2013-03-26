В Одессе перед матчем Украина-Молдова усилился снегопад - поле накрыли пленкой

В Одессе перед сегодняшним футбольным матчем национальных сборных Украины и Молдовы в отборочном этапе чемпионата мира перекрыли движение автотранспорта; поле стадиона накрыли пленкой из-за снега.

Как пояснили корреспонденту УНИАН в пресс-службе управления ГАИ ГУ МВД Украины в Одесской области, значительная часть улиц перекрыта из-за прибытия в город большого количества иногородних автобусов и автомобилей.

Перекрыт проезд в центральной части города, в частности, по улицам Маразлиевской, Лидерсовскому бульвару, другим дорогам, непосредственно прилегающим к стадиону «Черноморец».

В городе усиленно работают эвакуаторы, убирающие автомобили, припаркованные в не отведенных для этого местах. Как пояснили в ГАИ, данная мера необходима также в связи с усиливающимся снегопадом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Черноморец» (владелец одноименного стадиона, на котором состоится футбольная встреча), зеленый газон стадиона заблаговременно накрыли специальной полиэтиленовой пленкой, чтобы поле сохранить в нормальном состоянии.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в 21.00 на центральном стадионе «Черноморец» в Одессе встретятся национальные сборные Украины и Молдовы.

В день матча охранять общественный порядок будут 1,5 тыс. сотрудников милиции.

В связи с проведением матча время работы городского общественного транспорта продлено в Одессе до 24.00.