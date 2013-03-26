Определился состав сборной Украины по теннису на матч Кубка Дэвиса

Капитан сборной Украины по теннису Михаил Филима определился с составом на предстоящий 5-7 апреля матч второго раунда Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Как передает корреспондент УНИАН, в составе сборной Украины на этой встрече будут выступать Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Илья Марченко и Денис Молчанов.

Капитан может провести две замены в первоначальной заявке не позже чем за час до начала официальной церемонии жеребьевки, которая состоится 4 апреля в 14.00.

"Я заявил сильнейший на сегодняшний день состав, - отметил М.Филима. - Долгополов, Стаховский и Марченко - это безусловные лидеры украинского мужского тенниса. Могут быть варианты по четвертому игроку. Но Денис Молчанов - отличный парный игрок, который нам нужен. В Кременчуге на сборах было шесть теннисистов. На этот раз я тоже звонил Ивану Сергееву и Александру Недовесову. К сожалению, Иван на последнем турнире получил довольно серьезную травму плеча, он не сможет играть по крайней мере несколько недель. На этой неделе решится, приедет ли на сбор Саша Недовесов. Поэтому, очень вероятно, что в Днепропетровске будет пять теннисистов».

По словам М.Филимы, украинские теннисисты настроены на победу над шведами.

«Я видел предварительную заявку сборной Швеции. Сюрпризов, я имею ввиду Робина Содерлинга (игрок мировой теннисной элиты, которые обычно не выступают в матчах низших лиг Кубка Дэвиса), в ней нет. Рейтинг наших игроков, безусловно, выше. У шведов довольно сильная парная комбинация - Линденштедт очень хороший парный игрок. Но мы будем настраиваться на матч серьезно, несмотря на различие в классе с нашими соперниками, постараемся выиграть по максимуму - все матчи», - отметил капитан сборной.

Матч второго раунда Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны пройдет в ТК «Мегарон» в Днепропетровске. Победитель встречи получит право в сентябре побороться за право сыграть в следующем году в Мировой группе Кубка Дэвиса.