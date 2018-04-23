Украинский хоккей: сезон новых разочарований

Сезон 2012/13 изначально сулил весьма радужные перспективы. И дело не только в том, что недавно созданная в Украине Профессиональная хоккейная лига усиленно готовилась к своему второму сезону. То, что отечественные хоккеисты, невостребованные на трансферном рынке других стран, нашли площадку для регулярных соревнований в Украине, конечно, хорошо. Но вариться в собственном соку, даже при условии регулярной игровой практики, далеко не всегда означает повышать мастерство. Поэтому гораздо более оптимистичной и внушающей определенные перспективы новостью стала та, что в Украине появился клуб КХЛ – сильнейшей европейской лиги, самого реального на сегодняшний день конкурента североамериканской НХЛ. Этим клубом стал донецкий «Донбасс». С учетом же того фактора, что НХЛ в начале сезона лихорадило от локаута (сезон не мог начаться до подписания нового коллективного договора владельцев клубов и Ассоциации игроков), Континентальная хоккейная лига и вовсе становилась хоккейным центром вселенной. Далеко ходить за примерами не надо.

В новосозданном «Донбассе», под руководством опытного словацкого тренера Юлиуса Шуплера, появились игравшие в НХЛ еще полгода назад трио украинцев. Правда, один из них уже заигран за сборную России, а двое появлялись раньше в стане украинской сборной по большим праздникам. Причем не из-за собственного нежелания выступать в команде. Просто календарь сезона в НХЛ настолько богат событиями, что игроки не успевали сыграть даже на чемпионате мира, который украинская команда в последние годы проводит в апреле¸ во втором или третьем по значимости дивизионах. И вот теперь они стали игроками украинского клуба. Сразу вспомнился слоган другой североамериканской спортивной лиги – баскетбольной НБА, гласящий «Это фантастика!».

И пусть команда, собранная с миру по нитке всего за два месяца до своего первого в истории официального матча, была абсолютно сырой и не сыгранной. Пусть соперники, где также ежегодно происходят существенные смены в списках игроков, все же имеют какой-никакой костяк. Пусть на старте было куда больше поражений, чем побед. Главное было не в этом, а в том, что команда есть, она появилась. А еще в отношении к ней людей, казалось бы, совсем сторонних, связанных только контрактными обязательствами. 8 сентября в Москве, в тот день, когда Виталий Кличко проводил, возможно, последний свой боксерский поединок в карьере, за несколько часов до главного события боксерского вечера состоялся хоккейный матч ЦСКА – «Донбасс». И после этого матча, после пресс-конференции, корреспонденту УНИАН посчастливилось побеседовать с тренером дончан Юлиусом Шуплером. Именно посчастливилось. Ведь никаких конкретных договоренностей заранее достигнуто не было. А свои формальные обязанности по общению с прессой он выполнил на пресс-конференции. Тем не менее, словак живо откликнулся на желание украинского журналиста побеседовать, а на вопрос «Как бы вы могли охарактеризовать свою команду, созданную всего пару месяцев назад?» отвечал более получаса. «Очень интересно работать в этом коллективе. Игроки друг друга еще не до конца изучили. Иногда командную игру приходится выстраивать прямо по ходу матча, а не в тренировочном процессе. Даже в первой тройке, где все игроки представляют НХЛ, они не всегда понимают друг друга с полуслова. А ведь в НХЛ все на виду, прекрасно знают друг друга. Да и стиль игры команд североамериканской лиги приблизительно одинаков. Что уж тогда говорить об игроках других звеньев» - подвел промежуточный итог словацкий специалист.

Впрочем, все эти порывы и искреннее желание тренера построить команду, создать мощный и боеспособный коллектив оказались непонятыми (или непринятыми) руководством донецкого клуба. Попасть в плей-офф дебютанту, в любом соревновании любом виде спорта всегда архисложно. Практически невозможно. А ведь «Донбасс» некоторое время в середине сезона реально претендовал на попадание в Кубок Гагарина. Впрочем, концовка регулярного чемпионата была провалена. И этому есть вполне логичные объяснения – отсутствие опыта, недопонимание игроков на льду, нервозность в решающий момент. Абсолютно нормальные для ново созданной команды объяснения неудач. Не поняли этого только в руководстве клуба. Спустя некоторое время по окончании регулярного сезона словацкого специалиста уволили. «ХК «Донбасс» благодарит Юлиуса Шуплера за плодотворную работу, которая принесла немало побед в этом сезоне. Желаем успехов в дальнейшей тренерской деятельности», — говорилось 28 февраля в заявлении на клубном сайте. Лично никто из руководителей клуба объяснить свою позицию по увольнению тренера так и не потрудился. Более того, нет уверенности в том, что в «Донбассе» знают, что делать дальше.

Только 25 марта, спустя почти месяц после увольнения словака, появилась информация о том, что донецкую команду может возглавить нынешний главный тренер «Северстали» Андрей Назаров. Это единственный, на данный момент, публичный кандидат в тренеры донецкой команды. Вот только что он может дать донецкому клубу?.. Пока молодой российский специалист прославился только тем, что, будучи главным тренером подмосковного «Витязя» (Чехов) создал в прямом смысле слова боеспособный коллектив. В команде было несколько «тафгаев» (драчунов), которые постоянно провоцировали игроков команд-соперников на массовую драку. Все это может быть зрелищно и нравится публике, но вряд ли имеет какое-то отношение к хоккею. Что же касается результатов, то команды под руководством Назарова существенных успехов не добивались. И вряд ли он привнесет что-либо в донецкий коллектив.

В общем, будущее «Донбасса» пока туманно. И главный вопрос сейчас – кому руководство клуба доверит команду на следующий сезон. Хотелось бы видеть более-менее вменяемого специалиста, разбирающегося в хоккее, а не в боксе. Тогда у команды будут и турнирные перспективы. Год становления прошел, и команда показала, что у нее есть определенный потенциал.

Мало чем порадовала в текущем сезоне национальная сборная Украины. Команда, основу которой составляют игроки местной ПХЛ, не может на равных бороться даже с середняками мирового хоккея, такими как сборные Белоруссии или Словении. Что наглядно продемонстрировал решающий этап отбора на Олимпийские игры в датском Войенсе. Болельщикам остается утешаться малым. Тем, что на уровне третьесортных команд сборной Украины равных нет. Это, кстати, доказал первый этап отборочного турнира к сочинской Олимпиаде, который проходил в Киеве. Там все соперники, включая сборную Польши, были разгромлены. Учитывая то, что главным соперником команды на чемпионате мира в Донецке будет, опять-таки, сборная Польши, можно рассчитывать на успех и повышение в классе. Но ведь это только третий дивизион – 23-28 команды мира…

Самый емкий комментарий, что называется крик души, корреспондент УНИАН, после олимпийского квалификационного турнира в Войенсе услышал из уст Романа Благого, нападающего «Донбасс-2» (выступает в чемпионате Украины) и национальной команды: «Я думаю, это уровень нашего чемпионата на данный момент, уровень украинского хоккея. Почти все игроки собраны из клубов чемпионата Украины. Хотелось узнать о его уровне, вот, пожалуйста. В Дании мы боролись до последнего момента. Даже в заключительной игре (против Словении - УНИАН), которая ни для кого ничего не решала. Мы хотели завершить турнир на позитивной ноте. Однако пропустили три быстрых гола. Причем не словенцы нам их забросили, а сами пропустили, из-за собственных глупых ошибок»… Слова игрока сборной как нельзя лучше характеризуют ситуация в ПХЛ – украинской национальной лиге, где собраны все основные клубы страны. Лиге, которая накануне завершила свой второй сезон.

Этот сезон получился далеко не однозначным и с большой примесью скандальности. Радует тот факт, что в Украине второй год подряд прошел нормальный полноценный чемпионат. На фоне того, что было раньше, это безусловный прогресс. Но ведь, по большому счету, это в порядке вещей. Так и должно быть в стране, где вид спорта развивается на государственном уровне. Напомним, что в Украине в 2007 году была принята государственная программа «Хоккей Украины» (реализуется с 2008 года), действие которой Кабинет министров Украины в сентябре прошлого года продлил до 2017 г. Мотивировалось это тем, что предыдущий состав правительства не выполнил программу. Как водится, было увеличено и финансирование госпрограммы почти на треть – до 3, 593 млрд. грн., против заявленных ранее 2,647 млрд. Более того, объем финансирования программы из средств госбюджета составит 2,349 млрд, в то время как ранее заявлялись лишь 960 млн. грн.

Последние цифры свидетельствуют о том, что интерес частного бизнеса к хоккею за последние годы резко упал. Об этом же свидетельствует и ситуация в ПХЛ, клубы которой также финансируются в основном из частных средств. Так, незадолго до окончания регулярного первенства страны возник масштабный конфликт между лигой и клубами на предмет того, стоит ли вообще проводить второй этап соревнований. Клубы были категорически против. Причина – банальна, нет средств. В итоге, с горем пополам, календарь второго этапа соревнований сверстали и утвердили. Вот только деньги у некоторых нашлись не сразу. И тут вспыхнул новый конфликт. Победитель регулярного чемпионата Украины, киевский «Беркут», под благовидным предлогом был исключен из числа участников турнира. Из-за того, что менее чем на час просрочил выплату вступительного взноса на участие в плей-офф. Помехой тому стала элементарная пробка на пресыщенной автотранспортом киевской дороге. Но этого хватило для формального решения руководству ПХЛ. Стоит отметить, что киевляне закончили регулярный сезон с большим отрывом от конкурентов. И в борьбе за золотые медали они считались фаворитами. Даже с учетом того, что «Донбасс-2» в любой момент может усилиться игроками основной команды, выступающей в КХЛ. Так не происки ли это врагов, задавались многие вопросом в хоккейных кулуарах?.. В официальном заявлении клуба, разумеется, речи о «донецком следе» нет и близко. Но обида на ПХЛ (отчасти, справедливая) может вынудить клуб задуматься о целесообразности дальнейшего существования в лиге.

Так, накануне появилась информация о том, что «Беркут» пожелал участвовать в Открытом чемпионате Белоруссии. Местное издание «Прессбол» приводит слова президента Федерации хоккея республики Беларусь Евгения Ворсина, утверждающего, что, несмотря на расформирование латвийского клуба «Металлургс» из Лиепаи, участвовавшего ранее в ОЧБ, чемпионат Белоруссии не утратит статус Открытого. «Сейчас к нам обратился киевский "Беркут" с просьбой допустить их к участию в ОЧБ. Но у украинцев есть нерешенные вопросы со своей федерацией, которая сняла их с розыгрыша ПХЛ. То есть пока все на уровне предварительной информации. Если "Беркут" не сможет к нам присоединиться, то просто будет другая иностранная команда», - заявил Ворсин.

В «Беркуте» эту информацию официально пока не комментируют никак. И это уже настораживает. Если же украинский чемпионат потеряет сильный клуб, однозначно лучший в пределах ПХЛ, то это будет очень болезненный удар по репутации ПХЛ, да и всего украинского хоккея в целом.

В любом случае, как бы эта история не закончилась, получилось так, что «Донбасс» руками руководства ПХЛ расчистил себе путь к золотым медалям. Иных достойных конкурентов у него не было в принципе. Что уж говорить, если финальная серия плей-офф до четырех побед закончилась победой «Донбасса» в четырех же матчах! Это прекрасно, что на 99 процентов усилиями руководства «Донбасса» появилась на свет ПХЛ. Но грош цена лиге, если создана она была исключительно для самолюбования и утверждения собственного превосходства любыми средствами.

Украинский хоккей от этого пока только проигрывает. Причем, на всех фронтах.

Кирилл Стадниченко