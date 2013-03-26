К «Украинским атаманам» в Баку присоединится Ломаченко

Стал известен состав «Украинских атаманов» на ответный матч ¼ финала Всемирной серии бокса (WSB) против «Бакинских огней», который состоится 30 марта в Баку.

Лидером украинской команды в этот вечер будет Василий Ломаченко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Украинских атаманов».

Также на ринг в Баку выйдет Александр Руденький, который не смог участвовать из-за болезни в первой матчевой встрече команд, состоявшейся 22 марта в киевском Дворце спорта.

Полный состав команд выглядит так: полулегкий вес: Александр Ришкан - Магомед Курбанов; легкий вес: Василий Ломаченко - Альберт Селимов; средний вес: Александр Стрецкий - Николай Веселов; полутяжелый вес: Сергей Лапин - Рамазан Магомедов; супертяжелый вес: Дмитрий Руденький - Абдулкадир Абдуллаев.

Как сообщал УНИАН, первый матч команд завершился победой украинцев – 5:0, которые теперь являются фаворитами в борьбе за выход в следующий круг соревнований.