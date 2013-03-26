В Одессе из-за футбола городской транспорт будет ходить дольше

Об этом УНИАН сообщили в департаменте транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета.

«В связи с проведением в Одессе седьмого тура квалификационного раунда Чемпионата мира 2014 года по футболу, 26 марта время работы городского общественно транспорта продлевается до 24.00», - сообщили в департаменте.

Как известно, 26 марта в 21.00 на центральном стадионе «Черноморец» в Одессе встретятся национальные сборные Украины и Молдовы.

В день матча охранять общественный порядок будут 1,5 тыс. сотрудников милиции.

В то же время, как сообщили УНИАН в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, на 26 марта в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, ожидается налипание мокрого снега, гололед, гололедица, порывы северо-восточного ветра до 15-20 м/с.