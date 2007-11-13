”Арсенал” вернул себе лидерство

Лондонский «Арсенал», переиграв на выезде «Рединг» со счетом 3:1, вернул себе лидерство в английской Премьер-лиге.

«Канониры», удачно стартовавшие в нынешнем сезоне, в последних двух играх не смогли добиться побед. Ничейные результаты в матчах с «Ливерпулем» и МЮ отодвинули команду Арсена Венгера на вторую строчку в турнирной таблице (лидирующий «Манчестер Юнайтед» перед этой встречей опережал лондонцев на три очка). «Рединг» же обитает в середине таблицы и ни на что, кроме сохранения прописки в Премьер-лиге, не претендует.

«Арсенал» с самого начала захватил инициативу в матче и принялся к осаде ворот Маркуса Хэнеманна. Первую реальную возможность отличиться «канониры» упустили на пятой минуте, когда выскочивший на рандеву с голкипером хозяев Эмануэль Адебайор послал мяч в штангу. На исходе четверти часа игры лидер лондонцев Сеск Фабрегас мощно пробил издали, но Хэннеманн вновь был начеку. Самый опасный момент у ворот гостей возник на 30-й минуте, когда Бриньяр Гуннарссон классно пробил с лета – но Мануэль Альмуния, вытянувшись в струнку, перевел мяч на угловой. Под занавес первой половины матча «Арсенал» все-таки добился своего: Александр Глеб ворвался в штрафную площадь хозяев и отдал великолепный пас на Матье Фламини, и француз без проблем поразил цель – 1:0.

Едва начался второй тайм, как Сеск Фабрегас вывел на убойную позицию Эммануэля Адебайора, и форвард записал на свой счет седьмой мяч в нынешнем чемпионате. В следующей атаке тоголезец отправил свой второй мяч в сетку ворот хозяев, но главный арбитр матча Роб Стайлз не засчитал гол из-за положения вне игры. А на 77-й минуте матча великолепный сольный номер исполнил Александр Глеб: перехватив мяч белорусский полузащитник переиграл защитника хозяев, и усадив на пятую точку Хэнеманна, довел счет до разгромного – 3:0. Единственное на что сподобились хозяева поля так это гол престижа – Ники Шори добил отскочивший от штанги мяч. В итоге, победив 3:1, «канониры» прервали безвыигрышную серию из трех матчей (с учетом Лиги чемпионов).

После этой победы «Арсенал» вернул себе первую строчку в турнирной таблице: имея одинаковое количество очков с «Манчестер Юнайтед», канониры сыграли на один матч меньше манкунианцев.

Премьер-лига. 13 тур Рединг - Арсенал 1:3

Голы: Шори 87 - Фламини 44, Адебайор 52, Глеб 78

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