Украинские пятиборцы завоевали серебро на этапе Кубка мира
18:56, 25 марта 2013Спорт
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В бразильском Рио-де-Жанейро завершился второй этап Кубка мира по современному пятиборью, где в смешанной эстафете второе место заняла сборная Украины.
Украинцы в Рио-де-Жанейро завоевали серебро / Фото: pentathlon.org
Как сообщает официальный сайт соревнований, дуэт Виктория Терещук – Руслан Наконечный набрал 5696 баллов, уступив лишь россиянам Екатернине Хураськиной и Александре Лесуну. Третье место заняли Елена Рублевска и Денис Черковскис из Латвии.
В индивидуальных видах программы украинцы в призеры не попали. В.Терещук заняла обидное четвертое место в женском соревновании, недобрав всего 25 баллов до третьего места. Здесь победила американка Марго Исаксен. В мужском турнире победу праздновал венгр Адам Мароши. Лучший из украинцев – Юрий Федечко финишировал на 30-м месте, в то время как Р.Наконечный завершил турнир на 32-й позиции.
Следующий этап Кубка мира пройдет в китайсклм Ченгду с 17 по 21 апреля.
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