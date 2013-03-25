Украинские пятиборцы завоевали серебро на этапе Кубка мира

Как сообщает официальный сайт соревнований, дуэт Виктория Терещук – Руслан Наконечный набрал 5696 баллов, уступив лишь россиянам Екатернине Хураськиной и Александре Лесуну. Третье место заняли Елена Рублевска и Денис Черковскис из Латвии.

В индивидуальных видах программы украинцы в призеры не попали. В.Терещук заняла обидное четвертое место в женском соревновании, недобрав всего 25 баллов до третьего места. Здесь победила американка Марго Исаксен. В мужском турнире победу праздновал венгр Адам Мароши. Лучший из украинцев – Юрий Федечко финишировал на 30-м месте, в то время как Р.Наконечный завершил турнир на 32-й позиции.

Следующий этап Кубка мира пройдет в китайсклм Ченгду с 17 по 21 апреля.