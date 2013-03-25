Луческу остается в «Шахтере» еще на два года

Как сообщили УНИАН в ФК «Шахтер», сегодня на «Донбасс Арене» прошла рабочая встреча президента клуба Рината Ахметова и М.Луческу, итогом которой стало подписание нового контракта с наставником команды.

«Когда мы говорили о контракте, вопрос о деньгах вообще не стоял. Потому что это не главное ни для меня, ни для Мистера. Меня интересовал лишь один главный вопрос: достигла ли эта команда максимума или она может сделать шаг вперед? Мистер ответил мне просто: «Я люблю наших болельщиков. Люблю наших игроков. Верю в своих помощников. Я убежден в том, что вместе с клубом, объединив усилия, мы способны завоевать новые вершины». Новый контракт с Мирчей Луческу подписан на 2 года», - сообщил Р.Ахметов.

Как сообщал УНИАН, шумиха вокруг М.Луческу началась 6 марта, на следующий день после проигрыша донецкого «Шахтера» немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Якобы М.Луческу в самолете по дороге из Дортмунда домой сообщил о принятом решении покинуть донецкий клуб в ближайшее лето.

Впоследствии эту информацию категорически опровергли генеральный директор клуба Сергей Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон. Также С.Палкин опровергал сведения о том, что «Шахтер» предлагает пост главного тренера другим специалистам. В частности, нынешнему наставнику «Милана» Массимилиано Аллегри.

Сам М.Луческу не исключал своего возможного ухода из «Шахтера», но называл эти разговоры преждевременными.

М.Луческу работает в "Шахтере" с 2004 года.