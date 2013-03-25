Фоменко рассказал, как мотивирует игроков сборной на матч против Молдовы

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Михаил Фоменко провел традиционную пресс-конференцию накануне матча отборочного турнира к чемпионату мира-2014 Украина - Молдова, который состоится 26 марта в Одессе (начало трансляции на телеканале Интер в 21.00).

Как сообщили в Федерации футбола Украины, М. Фоменко высоко оценивает будущего соперника своей команды: «Сборная Молдовы - неплохая команда, в которой конечно нет такого количества игроков, выступающих в европейских клубах, как, например, у команды Польши, однако большинство футболистов молдавской сборной играют в российской премьер-лиге. А это турнир высокого уровня. К тому же, предыдущий матч в Варшаве забрал очень много эмоций у моих подопечных. Но постараемся завтра все это нивелировать. Опять таки нужно говорить о том, что в матче с Молдовой, как и в игре против Польши, на первый план выйдут морально-волевые качества».

Отвечая на вопрос, почему на матч с Молдовой был вызван именно Дмитрий Гречишкин тренер заметил: «Каждый тренер, который теряет двух игроков, ищет замену. Учитывая ту информацию, которая тренерским штабом сборной была получена в ходе просмотра матчей чемпионата Украины, мы остановили свой выбор на Гречишкине. Учитывая потерю Руслана Ротаня и Дениса Гармаша, нам был нужен еще один опорный полузащитник ».

Что касается тактики на матч с командой Молдовы, М. Фоменко ответил так: «Ни один матч нельзя провести каким-то« одним номером ». Перед встречей со сборной Польши я говорил, конечно, немного шутя, что мы готовы действовать и первым, и вторым, и третьим номером. Мы готовим футболистов к тому, чтобы в зависимости от ситуации на поле, они были готовы сыграть по любой схеме. Ведь не все зависит только от нас, но и от соперника тоже. Нужно уметь использовать все схемы ».

Как сообщал УНИАН, на данный момент сборная Украины занимает третье место в своей отборочной группе чемпионата мира. В предыдущем матче наша команда обыграла команду Польши - 3:1. Сейчас в матче с Молдовой, команда считается явным фаворитом. Букмекерские конторы принимают ставки на победу украинцев в ​​среднем из расчета 1 к 1,15, на ничью - 1 к 9, на победу сборной Молдовы - 1 к 21.