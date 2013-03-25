Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели

Лучшими защитниками лиги за этот период признаны Деррик Лоу («Днепр») и Дево Джозеф («Химик»). Д. Лоу отличился в игре с «Одессой» (21 очко), а Д.Джозеф существенно помог команде из Южного в победных играх со столичными «Киевом» (22 балла) и «Будивельником» (18).

Среди форвардов отличились Тадия Драгичевич («Азовмаш») и Максим Корниенко («Днепр»). В свою очередь, лучшим центровым стал Драган Вукосавлевич из львовской «Политехники-Галичины».

Напомним, что центральным матчем на прошлой неделе стало противостояние лидеров турнирной таблицы «Химик» - «Будивельник». В этом матче более сильным был «Химик» - 93:88. Невзирая на это, «Будивельник» продолжает уверенно удерживать лидерство в турнирной таблице, имея соотношение выигранных и проигранных матчей – 28/10. У «Химика» этот показатель составляет 23/13.

Как сообщал УНИАН, Суперлига определяет пятерку лучших игроков соревнований каждый понедельник.