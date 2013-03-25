Баскетбольная Суперлига определила пятерку лучших игроков недели
На прошлой неделе состоялись очередные матчи Чемпионата Украины по баскетболу среди команд Суперлиги, по итогам которых официальный сайт Суперлиги определил традиционную символическую пятерку лучших игроков недели.
Лучшими защитниками лиги за этот период признаны Деррик Лоу («Днепр») и Дево Джозеф («Химик»). Д. Лоу отличился в игре с «Одессой» (21 очко), а Д.Джозеф существенно помог команде из Южного в победных играх со столичными «Киевом» (22 балла) и «Будивельником» (18).
Среди форвардов отличились Тадия Драгичевич («Азовмаш») и Максим Корниенко («Днепр»). В свою очередь, лучшим центровым стал Драган Вукосавлевич из львовской «Политехники-Галичины».
Напомним, что центральным матчем на прошлой неделе стало противостояние лидеров турнирной таблицы «Химик» - «Будивельник». В этом матче более сильным был «Химик» - 93:88. Невзирая на это, «Будивельник» продолжает уверенно удерживать лидерство в турнирной таблице, имея соотношение выигранных и проигранных матчей – 28/10. У «Химика» этот показатель составляет 23/13.
Как сообщал УНИАН, Суперлига определяет пятерку лучших игроков соревнований каждый понедельник.