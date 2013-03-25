Украинский гроссмейстер упустил шанс сыграть с чемпионом мира по шахматам

10:51, 25 марта 2013
Спорт
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В Лондоне завершился восьмой тур Турнира претендентов на титул чемпиона мира по шахматам, в котором украинский гроссмейстер Василий Иванчук проиграл россиянину Александру Грищуку.

Василий Иваничук вылетел из турнира / Фото : turnir.com.ua

Как передает корреспондент УНИАН, это поражение стало третьим для единственного украинского представителя в Турнире претендентов. Вместе с тем, он сыграл пять партий вничью, и пока ни разу не выиграл в столице Великобритании. В турнире с участием восьми шахматистов, согласно регламенту, гроссмейстеры играют в два круга по 14 партий – семь белыми фигурами и семь черными. В первом круге, играя белыми, В.Иванчук смог свести вничью партию с А.Грищуком. В стартовом туре второго круга он уступил сопернику.

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После восьми туров украинец, набравший 2,5 очка, занимает последнее, 8-е место в турнирной таблице. Лидируют норвежец Магнус Карлсен и Левон Аронян из Армении – по 5,5 очка.

Как сообщал УНИАН, Турнир претендентов продлится в Лондоне до 1 апреля. Победитель получит право оспорить шахматную корону в матче с действующим чемпионом мира Виши Анандом из Индии.

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