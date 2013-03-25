Последний представитель Украины зачехлил ракетку на турнире в Майами

В американском Майами состоялись матчи третьего круга турнира Sony Open Tennis, в одном из которых украинец Александр Долгополов проиграл немцу Томи Хаасу.

Как передает корреспондент УНИАН, в этом матче сошлись игроки, посеянные организаторами под 15-м (Т.Хаас) и 19-м номерами. Но, несмотря на приблизительное равенство сил в рейтинге, украинцу не удалось навязать сопернику равную борьбу на корте. Поединок, продолжавшийся около часа, завершился относительной легкой победой немца – 6:3, 6:2.

Турнир в Майами входит во вторую категорию турниров в мировой теннисной иерархии, уступая по своей значимости только соревнованиям «Большого шлема». Все сильнейшие игроки мира должны обязательно принять в нем участие. В то же время в Майами не приехали швейцарец Роже Федерер и испанец Рафаэль Надаль. Оба отказались от выступлений, поскольку получили травмы.

Как сообщал УНИАН, А.Долгополов был последним из участников от Украины, остававшимся в турнирной сетке Sony Open Tennis. Остальные игроки, и в мужском, и в женском одиночных разрядах, выбыли либо на стадии квалификации, либо на ранних стадиях основного турнира.