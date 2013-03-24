Из-за сильного снегопада отменен футбольный матч чемпионата Украины

На Сумщине из-за сильного снегопада, обрушившегося на регион в выходные, отменен матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге между «Нефтяником-Укрнефтью» и ПФК «Сумы», который должен был состояться сегодня, 24 марта в Ахтырке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба ахтырского клуба.

«В связи с непредсказуемыми погодными условиями, администрация ПФЛ в срочном порядке приняла решение о переносе матча «Нефтяник-Укрнефть» - ПФК «Сумы» на неопределенный срок», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, приобретенные билеты будут действительны на новую дату проведения матча.

В свою очередь руководство ПФК «Сумы» через свою пресс-службу поблагодарило тех болельщиков, которые изъявили желание поддержать свою команду на выезде в Ахтырке, пообещав им организовать бесплатную поездку на этот матч в тот день, когда эта игра состоится.

Кроме встречи «Нефтяник-Укрнефть» - ПФК «Сумы», ПФЛ на более поздний срок перенесла еще четыре матча 22-го тура: «Арсенал» (Белая Церковь) - «Авангард» (Краматорск); «Заря» (Кировоград) - «Титан» (Армянск), «Николаев» - «Олимпик», «Динамо-2» - «Буковина».