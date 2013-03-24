Умер основатель конкурса «Мистер Олимпия», тренировавший Шварценеггера

В США 93-м году жизни скончался основатель международного конкурса по бодибилдингу ”Мистер Олимпия”, выдающийся канадско-американский тренер Джозеф Уайдер (Josef Weider).

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Рейтер.

Смерть Дж.Уайдера наступила 23 марта в результате сердечного приступа. У него осталась жена Бетти.

Дж.Уайдер родился в канадском Монреале в 1920 году. Он с детства занимался бодибилдингом, а с 17 лет начал пропаганду этого спорта в прессе. В 1946 году он вместе со своим братом Беном Уайдером основал Международную федерацию бодибилдеров (IFBB). В 1965 году Дж.Уайдер организовал конкурс ”Мистер Олимпия”, который должен был помочь победителям конкурса ”Мистер Вселенная” продолжить свои тренировки.

Впоследствии Дж.Уайдер в разное время являлся тренером таких известнейших культуристов, как Арнольд Шварценеггер, Франко Коломбо, Фрэнк Зейн, Ли Хейни и другие.

Кроме того, Дж.Уайдер является автором серии книг по бодибилдингу, основателем профильного издательства и линии спортивного питания.

Последние годы своей жизни Дж.Уайдер прожил с супругой в Лос-Анджелесе.