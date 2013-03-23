Гендиректор ФК «Шахтер»: В понедельник может решиться судьба Луческу

С.Палкин написал на своей странице в «Фейсбук» следующее: «В понедельник состоится встреча президента нашего клуба с главным тренером команды Мирчей Луческу. После окончания данной встречи болельщики получат ответы на все интересующие их вопросы».

Как сообщал УНИАН, шумиха вокруг М.Луческу началась 6 марта, на следующий день после проигрыша донецкого «Шахтера» немецкой «Боруссии» из Дортмунда (0:3) и вылета из Лиги чемпионов. Якобы М.Луческу в самолете по дороге из Дортмунда домой сообщил о принятом решении покинуть донецкий клуб ближайшим летом. Впоследствии это категорически опровергли генеральный директор клуба С.Палкин и ближайший помощник главного тренера Александр Спиридон. Также С.Палкин опровергал сведения о том, что «Шахтер» предлагает пост главного тренера другим специалистам, в частности, нынешнему наставнику «Милана» Массимилиано Аллегри. Сам М.Луческу не исключал своего возможного ухода из «Шахтера», но называл эти разговоры преждевременными.