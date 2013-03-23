Украинские прыгуны в воду завоевали две медали в Дубае

Как передает корреспондент УНИАН, в мужских прыжках с 3-метрового трамплина на этот раз не было равных украинцу Илье Кваше. С результатом 493,40 балла он уверенно обошел занявшего второго места испанца Хавьера Ильяна (468,20). Третье место у китайского прыгуна Хэ Чона (466,35).

В аналогичных женских соревнованиях на 3-метровом трамплине первое место с большим отрывом от конкуренток заняла китаянка Хе Цзи – 391,20 балла. На втором месте в таблице завершила соревнования канадка Дженифер Абель (309,30), а на третьем – украинка Елена Федорова (304,50).

Отметим, что в Мировой серии участвуют только сильнейшие прыгуны в воду в мировом рейтинге на данный момент. По 8 лучших представителей в каждой дисциплине по итогам прошлого сезона, учитывая Олимпийские игры.

Как сообщал УНИАН, в первый день соревнований в Дубае второе место в синхронных прыжках завоевал мужской дуэт Илья Кваша – Алексей Пригоров. Таким образом, на счету украинцев три награды на одном соревновании.