Тренер сборной Польши: третий гол подрезал нам крылья

"Жаль, что не удалось сравнять счет до перерыва, а еще и под занавес тайма нам окончательно подрезали крылья третьим мячом, - заявил журналистам Форналик. - Что касается второго тайма, то скажу лишь, что если бы в районе 60-й минуты нам удалось забить гол, то ситуация могла сложиться иначе".

"Команда в раздевалке перед матчем была очень сконцентрированной и мобилизованной, но то, что я увидел на поле в первые минуты матча, стало для меня неприятным сюрпризом. Видимо, к первым двум пропущенным голам привела банальная нехватка концентрации", - приводит его слова РИА Новости.

В следующей встрече отборочного турнира сборная Украины 26 марта дома сыграет с Молдавией, а национальная команда Польши в тот же день встретится с аутсайдером группы Сан-Марино.