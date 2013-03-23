Результаты отборочного тура Чемпионата мира по футболу

Группа А. Шотландия - Уэльс 1:2, Хорватия - Сербия 2:0, Македония - Бельгия 0:2

Лидеры группы Бельгия и Хорватия - по 13 очков, у Уэльса 6

Группа B. Болгария - Мальта 6:0, Чехия - Дания 0:3

Лидирует Италия - 10 очков, у Болгарии 9 (после 5 игр), у Дании и Чехии по 5 (после 4-х)

Группа C. Австрия - Фареры 6:0, Швеция - Ирландия 0:0, Казахстан - Германия 0:3

Лидирует Германия - 13, у Швеции 8, у Австрии и Ирландии по 7

Группа D. Андорра - Турция 0:2, Венгрия - Румыния 2:2, Голландия - Эстония 3:0

Лидирует Голландия - 15, у Венгрии и Румынии по 10

Группа E. Норвегия - Албания 0:1, Словения - Исландия 1:2

Лидер группы - Швейцария (10 очков после 4 игр), у Исландии и Албании по 9 после 5. Игра Кипр - Швейцария пройдет сегодня вечером

Группа F. Люксембург - Азербайджан 0:0, Израиль - Португалия 3:3

Лидер группы Россия - 12 очков, у Израиля и Португалии по 8. Игра С.Ирландия - Россия пройдет сегодня вечером

Группа G. Словакия - Литва 1:1, Лихтенштейн - Латвия 1:1, БиГ - Греция 3:1

Лидирует Босния и Герцеговина (13), у Греции 10, у Словакии 8

Группа H. Сан-Марино - Англия 0:8, Молдова - Черногория 0:1, Польша - Украина 1:3

Лидирует Черногория (13), у Англии 11, у Украины и Польши - по 5 очков и по игре в запасе

Группа I. Франция - Грузия 3:1, Испания - Финляндия 1:1

Франция (10) и Испания (8) заметно оторвались в таблице от соперников