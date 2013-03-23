Результаты отборочного тура Чемпионата мира по футболу
В Европе завершился игровой день на отборочном турнире ЧМ-2014.
Группа А. Шотландия - Уэльс 1:2, Хорватия - Сербия 2:0, Македония - Бельгия 0:2
Лидеры группы Бельгия и Хорватия - по 13 очков, у Уэльса 6
Группа B. Болгария - Мальта 6:0, Чехия - Дания 0:3
Лидирует Италия - 10 очков, у Болгарии 9 (после 5 игр), у Дании и Чехии по 5 (после 4-х)
Группа C. Австрия - Фареры 6:0, Швеция - Ирландия 0:0, Казахстан - Германия 0:3
Лидирует Германия - 13, у Швеции 8, у Австрии и Ирландии по 7
Группа D. Андорра - Турция 0:2, Венгрия - Румыния 2:2, Голландия - Эстония 3:0
Лидирует Голландия - 15, у Венгрии и Румынии по 10
Группа E. Норвегия - Албания 0:1, Словения - Исландия 1:2
Лидер группы - Швейцария (10 очков после 4 игр), у Исландии и Албании по 9 после 5. Игра Кипр - Швейцария пройдет сегодня вечером
Группа F. Люксембург - Азербайджан 0:0, Израиль - Португалия 3:3
Лидер группы Россия - 12 очков, у Израиля и Португалии по 8. Игра С.Ирландия - Россия пройдет сегодня вечером
Группа G. Словакия - Литва 1:1, Лихтенштейн - Латвия 1:1, БиГ - Греция 3:1
Лидирует Босния и Герцеговина (13), у Греции 10, у Словакии 8
Группа H. Сан-Марино - Англия 0:8, Молдова - Черногория 0:1, Польша - Украина 1:3
Лидирует Черногория (13), у Англии 11, у Украины и Польши - по 5 очков и по игре в запасе
Группа I. Франция - Грузия 3:1, Испания - Финляндия 1:1
Франция (10) и Испания (8) заметно оторвались в таблице от соперников