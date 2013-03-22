Сборная Украины по футболу выиграла в Польше

В Варшаве на стадионе «Народовый» завершился матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2014 г., в котором сборная Украины обыграла команду Польши со счетом 3:1.

Как передает корреспондент УНИАН, с самого начала матча в столице Польши украинцы попытались ошеломить команду хозяев, которая считалась фаворитом и у специалистов, и у аналитиков букмекерских контор. У гостей это прекрасно получилось. Первый же удар по воротам польской команды, нанесенный на 2-й минуте с линии штрафной Андреем Ярмоленко, пришелся точно в угол ворот Артура Боруца. Поляки действительно некоторое время не могли прийти в себя после столь резвого начала от соперников. Гостям же хватило пяти минут для того чтобы нанести еще один точный удар с дальней дистанции – Олег Гусев удвоил преимущество сборной Украины.

Лишь после этого сборная Польши начала прибирать инициативу к своим рукам, а гости, получив более чем солидный перевес, отошли в оборону и стали играть по счету. И если первые два опаснейших удара польской сборной блестяще парировал голкипер украинцев Андрей Пятов, то на 18-й минуте, уже и он был бессилен отразить удар Лукаша Пищека – 2:1.

После этого момента инициатива полностью перешла к хозяевам поля, которые в течении следующих 35 минут создали с десяток голевых, просто опасных и полуопасных моментов. Тем не менее, мяч упорно не шел в ворота сборной Украины. А на последних минутах тайма, когда пыл соперника иссяк, свое слово сказали украинцы. Если первый опасный штрафной польские защитники нейтрализовали, выбив мяч к центру поля, то буквально через минуту ошиблись позиционно, оставив практически одного перед воротами Романа Зозулю. Попытка блокировать его удар со стороны защитника оказалась слишком запоздалой, а вратарь сыграл также нерасторопно – 3:1.

Во втором тайме сборная Украины не стала демонстрировать осторожный футбол, концентрируясь на обороне собственных ворот. Команды играли на встречных курсах, и порой казалось, что у гостей больше шансов увеличить преимущество, чем у хозяев сократить разрыв в счете и возродить интригу. Как бы то ни было, не менее интересная, чем первая вторая половина игры результата не принесла. Матч закончился победой украинцев с разницей в два гола.

Таким образом, сборная Украины одержала первую победу в нынешнем отборочном турнире. После этой игры на счету подопечных Михаила Фоменко 5 очков и они сразу поднялись с 5-го на 3-е место в турнирной таблице, деля его с поляками, но опережая соседей по дополнительным показателям.

Огорчить сегодня украинских болельщиков может лишь тот факт, что оппоненты из верхней части таблицы – сборные Черногории и Англии свои матчи также выиграли (Молдова - Черногория 0:1, Сан-Марино-Англия 0:8) и по-прежнему имеют большой очковый запас над Украиной. У черногорцев он составляет 8 очков, а у англичан – 6. Правда, обе сборные провели на одну игру больше чем украинцы.

Как сообщал УНИАН, следующий матч сборная Украины проведет на своем поле. 26 марта в Одессе наша команда сыграет против сборной Молдовы.