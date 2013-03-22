Поляки извинились за «прокол» с флагом Украины

Об этом говорится в сообщении департамента коммуникации и контактов с медиа PZPN, переданном УНИАН.

«В связи с тем, что в части тиража программы матча встреч Польши с Украиной и Сан Марино появился неправильный флаг Украины, мы хотели бы искренне попросить прощения, в частности, у наших украинских друзей», - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь PZPN Якуб Квятковский сказал УНИАН, что ошибку допустил графический редактор при размещении украинского флага в макет программы, которая была опубликована.

По его словам, PZPN сразу, как заметил перепутанные местами цвета украинского флага, остановил распространение этих программок и начал печатать новые с правильными цветами.

Собеседник агентства отметил, что версию с ошибочным флагом получили всего около 100 человек, заметив, что весь тираж составляет 6 тыс.

«Мы искренне просим прощения за то, что произошло, и нам очень досадно из-за этого, но это лишь ошибка графического редактора, а мы при утверждении не заметили этой ошибки», - сказал он.

Якуб Квятковский добавил, что редактор из-за допущенной им ошибки не получит плату за выполненную им работу.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Национальном стадионе в Варшаве состоится матч сборных Польши и Украины, который посмотрят 58 тысяч зрителей, в том числе, около 800 украинских болельщиков.

Среди зрителей будут тоже президенты Украины, Польши, Венгрии и глава польского правительства.