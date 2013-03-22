Украинский борец выиграл бронзу на Чемпионате Европы
18:08, 22 марта 2013Спорт
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В Тбилиси завершился четвертый день Чемпионата Европы по борьбе, где в соревнованиях спортсменов вольного стиля в весовой категории до 84 кг бронзовую медаль завоевал украинец Ибрагим Алдатов.
Ибрагим Алдатов взял бронзу / Фото : novostey.com
Как передает корреспондент УНИАН, чемпионом Европы стал грузинский спортсмен Дато Марсагишвили, который в финале поборол Мусу Муртазалиева из Армении – 2:0, 2:0.
На третьей ступени пьедестала почета вместе с И.Алдатовым расположился Анзор Уришев из России.
Таким образом, сегодняшний день принес сборной Украины по одной медали во всех весовых категориях – три бронзы. Всего в копилке команды уже 10 медалей – 2 золота, 1 серебро и 7 бронзовых наград.
Как сообщал УНИАН, турнир в столице Грузии продлится до 24 марта.
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