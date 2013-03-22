Украинки выиграли две бронзы чемпионата Европы по борьбе

Как передает корреспондент УНИАН, по ходу соревнований А.Василенко (вес – до 63 кг.) поборола многих титулованных соперниц, в числе которых представитель страны-лидера в мировой борьбе – россиянку Инну Тражукову – 0:3, 3:3, 5:0. Впрочем, в полуфинале украинка оступилась и вынуждена была довольствоваться бронзовой наградой. Вместе с ней, на третью ступеньку пьедестала почета поднялась Анна Беляева из Азербайджана.

Чемпионкой Европы в этой весовой категории стала Анастасия Григорьева из Латвии, которая в финале победила Монику Еву Михалик из Польши – 1:0, 6:0.

В категории до 72 кг. свой класс подтвердила олимпийская чемпионка Лондона-2012 россиянка Наталья Воробьева, выигравшая золото и на европейском первенстве. В финале она одолела испанку Майдер Унду Гонсалес. Третье место поделили Василиса Марзалюк (Белоруссия) и украинка Е. Бурмистрова.

Таким образом, в копилке сборной Украины на данный момент 9 наград – 2 золота, 1 серебро и 6 бронзовых медалей.

Как сообщал УНИАН, чемпионат Европы в Тбилиси продлится до 24 марта.