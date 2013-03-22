Украинцы на этапе Мировой серии допрыгались до «серебра»

На 2-м этапе Мировой серии по прыжкам в воду, который стартовал в Дубаи (ОАЭ), украинские спортсмены Илья Кваша и Алексей Пригоров завоевали серебряную награду.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, бронзовые призеры Олимпийских игр в Пекине по синхронным прыжкам с 3-метрового трамплина И.Кваша и А.Пригоров финишировали вторыми, набрав 443,37 балла.

Как и неделю назад на первом этапе в Пекине, победу праздновали китайцы Цин Кай и Хе Чон – 480,33. Третьими стали мексиканцы Яхель Кастильо и Даниэль Ислас – 406,17.

Как сообщал УНИАН, на предыдущем этапе в Пекине украинский мужской дуэт занял четвертое место. Соревнования продлятся до 23 марта.