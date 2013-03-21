Фоменко о матче с Польшей: Это будет игра за шесть очков

Как сообщили в Федерации футбола Украины, тренер украинской команды отметил: «Если перед польской сборной стоит задача попасть в финальную часть чемпионата мира, как перед нашей командой, то, очевидно, завтра будет игра за шесть очков. Получим три очка - наши шансы возрастут, если нет - решать задачи будет сложнее».

На вопрос о том, как команда планирует бороться с главным козырем поляков - хорошей игрой на флангах - М. Фоменко ответил: «Объективный ответ на этот вопрос даст только сам матч. Попробуем противодействовать фланговой игре соперника за счет тактических построений».

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Наконец, на вопрос о лидере украинской команды главный тренер ответил без имен: «Это национальная команда страны, в которую приглашаются лучшие украинские футболисты. Быть или не быть лидером в команде зависит только от самого игрока. А лидеры нужны в каждом звене. Одного игрока с лидерскими качествами для коллектива мало».

Как сообщал УНИАН, 22 и 26 марта сборная Украины проведет очередные матчи отборочного цикла чемпионата мира-2014. После игры в Варшаве команда переедет в Одессу, где примет соперников из Молдовы.