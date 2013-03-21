Украинские борцы за один день чемпионата Европы завоевали четыре награды

Как передает корреспондент УНИАН, в мужских соревнованиях чемпионата Европы по вольной борьбе ближе всех к успеху сегодня был Ален Засеев, выступающий в весовой категории до 120 кг. Дошедший до финала спортсмен в решающем поединке выиграл первый раунд у представителя Турции Таха Акгуля – 6:0. Но во втором раунде он проиграл с минимальным счетом 0:1, и по регламенту был назначен решающий третий, где турецкий борец также был сильнее – 1:2. Таким образом, у представителя сборной Украины «серебро».

Выступающий в категории до 74 кг Гия Чихладзе также проиграл одну схватку, но в полуфинале, где сильнее его был венгр Габор Хатош. В поединке за «бронзу» представитель Украины выиграл у Заура Ефендиева из Сербии – 2:1 (1:0, 0:3, 6:0).

В женской борьбе, в категории до 55 кг Ирина Гусяк также проиграла один бой в полуфинале. Ее соперницей была Мария Преволараки из Греции. В поединке за «бронзу» украинка одолела Катарину Кравчык из Польши – 2:0 (6:0, 3:1) – и завоевала бронзовую медаль.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Алина Стадник выиграла золото в весовой категории до 120 кг. Таким образом, после трех дней соревнований на счету сборной Украины две золотые, одна серебренная и четыре бронзовые награды.

Первое «золото» 19 марта завоевал воспитанник хмельницкой школы вольной борьбы Павел Олейник (весовая категория 96 кг).