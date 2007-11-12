Одноклубники Шевы попали в Сборную Мира (фото)

Джон Терри и Дидье Дрогба были включены в символическую Сборную Мира по версии FIFPro. Месяц назад они были номинированы на эту награду, и победили по результатам голосования, которое проводилось среди 43.000 профессиональных футболистов.

Дрогба попал в Сборную Мира впервые, в то время как Терри включён в состав символической сборной уже третий раз, отмечает официальный сайт ФК "Челси".

Награда была вручена игрокам в Кобхэме.

Терри: "Я очень рад. Победителей определяли наши коллеги, с которыми мы не раз встречались на поле в разных странах, так что более высокую почесть сложно придумать".

Дрогба: "Это потрясающе. Как игроки, мы можем компетентно оценить действия других футболистов, и мы иногда обсуждаем это между собой. Раз мы оба попали в Сборную Мира, значит, о нас хорошо отзываются".

В сборную мира-2007 вошли: Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Алессандро Неста ("Милан"), Фабио Каннаваро ("Реал"), Джон Терри ("Челси"), Карлес Пуйоль ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Кака ("Милан"), Стивен Джеррард ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Дидье Дрогба ("Челси"), Роналдинью ("Барселона).