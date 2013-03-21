Украинка стала чемпионкой Европы по борьбе

Как передает корреспондент УНИАН, в финальном бою украинке предстояло одолеть Ирину Кратиш, представляющую Израиль. На решение этой задачи у нашей спортсменки ушло меньше минуты: она положила соперницу на лопатки и выиграла поединок со счетом 3:0.

Как сообщал УНИАН, ранее на чемпионате Европы представители сборной Украины завоевали три медали – золото и две бронзы. Таким образом, эта награда стала четвертой в копилке команды.