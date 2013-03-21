Украинка стала чемпионкой Европы по борьбе

18:19, 21 марта 2013
Спорт
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В Тбилиси завершились соревнования чемпионата Европы по борьбе у женщин, в весовой категории до 67 кг, где золотую медаль завоевала украинка Алина Стадник.

Алина Стадник завоевала

Как передает корреспондент УНИАН, в финальном бою украинке предстояло одолеть Ирину Кратиш, представляющую Израиль. На решение этой задачи у нашей спортсменки ушло меньше минуты: она положила соперницу на лопатки и выиграла поединок со счетом 3:0.

Как сообщал УНИАН, ранее на чемпионате Европы представители сборной Украины завоевали три медали – золото и две бронзы. Таким образом, эта награда стала четвертой в копилке команды.

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