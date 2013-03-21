«Украинские атаманы» внесли изменения в заявку на матч 1/4 финала

В бою в супертяжелом весе, вместо чемпиона Украины Дмитрия Руденького на ринг выйдет олимпийский чемпион Лондона-2012 и действующий чемпион мира Александр Усик.

Как сообщил УНИАН генеральный директор команды Дмитрий Гайструк, замена связана с тактическими соображениями. «Мы хотим поехать в Баку, на ответный матч, имея в запасе победу в Киеве и психологическую уверенность в своих силах. Так получилось, что соперник решил выставить на киевский бой в супертяжелом весе своего сильнейшего спортсмена Магомедрасула Меджидова, кстати, бронзового призера Игр в Лондоне. Мы, в такой ситуации, также не могли рисковать. Выход Александра абсолютно оправдан и логичен. Хотя казалось, что они схлестнутся в решающем бою в Баку».

Любопытно, что ранее спортсмены никогда не встречались в ринге, так как в любительском боксе выступали в разных весовых категориях.

Как сообщал УНИАН, матчевая встреча украинской и азербайджанской команд состоится 22 марта в киевском Дворце спорта. Ответный матч состоится 30 марта в Баку.