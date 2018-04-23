Возрождение украинского баскетбола: от «Будівельника» к Евробаскету

Нынешний расцвет любви к баскетболу, среди прочего, связан и с приближением Евробаскета-2015, который пройдет в Украине.

20 марта столичный Дворец спорта был заполнен практически до отказа, можно даже сказать, переполнен. На трибунах арены, вмещающей по периметру около 7 тысяч зрителей, было несколько десятков свободных мест, зато в центральных секторах люди сидели в проходах. Как оказалось, не всем по нраву сидеть на неудобных местах сзади площадки, а билетов на другие в свободной продаже просто не было. Такой ажиотаж был вызван тем, что столичный баскетбольный клуб «Будівельник» вышел в полуфинал второго по значимости турнира Старого света – Еврокубка. А значит, впереди замаячила и вовсе несбыточная еще пару-тройку лет назад мечта – Евролига. Турнир для избранных, лучших из лучших в европейском баскетболе.

Баскетбол – один из самых популярных игровых видов спорта в мире. В какой-то мере его можно назвать универсальным. Ведь его популярность одинаково высока и в Америке, где есть бейсбол и свой американский футбол, и в Европе, с ее футболом, и в Австралии, где национальными видами спорта считаются регби и крикет. Главное свойство баскетбола таково, что он практически нигде не является самым-самым «главным», но, вместе с тем, его ценят и любят по всему миру. Даже в Африке, где в силу своей простоты и дешевизны он на равных конкурирует с футболом.

В Украине баскетбол тоже всегда был одним из приоритетных видов. Вот только болельщик здесь весьма избалованный. Когда в 1989-м году команда, еще называвшаяся «Строитель», выиграла чемпионат СССР, обыграв в финале каунасский «Жальгирис» во главе с легендарным Арвидасом Сабонисом, трибуны ломились. Спустя несколько лет, на заре независимой Украины, когда команда шесть раз подряд выигрывала титул чемпиона Украины, ее матчи даже в еврокубках проходили в спорткомплексе КПИ, где и собирались пара-тройка сотен самых отчаянных болельщиков. В последние сезоны баскетбол постепенно возвращается на главную крытую арену страны. А, вместе с ростом результатов, возвращаются и болельщики.

Самым значимым успехом в истории флагмана отечественного баскетбола остается победа в чемпионате СССР 1989 года. Тогда, вместо классического в те годы противостояния ЦСКА – «Жальгирис», в финале литовской мега-команде противостоял скромный «Строитель», который спустя несколько месяцев летом будет переименован в «Будівельник». У киевлян был один-единственный козырь в лице олимпийского чемпиона Сеула-88 Александра Волкова, в то время как у литовцев звезд было пол-команды – Сабонис (ставший в последствии одной из легенд американской НБА), Куртинайтис, Хомичюс… Тем не менее, и в Киеве, и в Каунасе матчи завершились одинаково – победой киевлян. Причем, второй матч стал самым скандальным за всю историю советского баскетбола. При равном счете на последней секунде игры «золотой» бросок выполнил Александр Волков. Мяч, выпущенный с расстояния в 10 метров, лег точно в корзину. Но судей столь эффектная концовка чемпионата не впечатлила. Скорее всего, им хотелось еще зрелища. И бросок лидера киевлян они не засчитали, мотивировав свое решение тем, что мяч залетел в корзину после сирены. В дополнительной пятиминутке выиграли литовцы и, казалось, что третий дополнительный матч неизбежен. Но Госкомспорт СССР решил по-своему. «Золото» отдали киевлянам, справедливость была восстановлена.

Начиная с сезона 1992-93 «Будівельник» долгие шесть лет не сходил с пьедестала почета в Украине. Но того ажиотажа, который сопровождали матчи с «Жальгирисом», не было и в помине. Новый чемпионат новой страны не радовал большим разнообразием хороших команд, а те звезды, которые еще лет пять назад блистали в составе «Строителя» теперь, в лучшем случае, массово уезжали за границу – в европейские чемпионаты или НБА (Национальная Баскетбольная Ассоциация, США, - является самым престижным и дорогим профессиональным баскетбольным чемпионатом мира). Тот же Александр Волков сразу по окончании золотого сезона 1998/99 уехал в НБА, а спустя три года перебрался поближе, в Европу. Дома он после этого отыграл лишь два сезона – 2000-2002. В лично им созданном в 1999 году баскетбольном клубе «Киев». Впрочем, громко стартовавший коммерческий проект сейчас находится в глубоком кризисе. Двукратный чемпион Украины, серебряный и бронзовый призер Еврокубка ФИБА сейчас пребывает на последнем месте в турнирной таблице национального первенства, одержав лишь 9 побед в 36 матчах украинской Суперлиги.

Впрочем, киевский болельщик не остался без сильной команды. Причем, не только на просторах Украины, но и в международном масштабе. В 2006 году началось возрождение «Будівельника». Новое руководство смогло обеспечить качественное усиление состава, команда стала постепенно возвращать утраченные позиции, а в 2011-м году выиграла чемпионат Украины. Кроме того, команда дошла до четвертьфинала Еврокубка УЛЕБ. И вот, спустя два года – новый рекорд во втором по значимости континентальном турнире – выход в полуфинал. Кроме того, команда – безоговорочный лидер чемпионата Украины и, скорее всего, вновь завоюет золотые награды. Вот только в Еврокубе дальше полуфинала, скорее всего, пройти не удастся. Испанский «Бильбао», выигравший первый матч в Киеве с разницей в 10 очков, вряд ли растеряет такой перевес дома. Впрочем, даже этот результат сейчас воспринимается едва ли не как чудо. Тренер киевлян латыш Айнарс Багатскис после решающей игры ¼ финала с российским «Спартаком» (Санкт-Петербург) отметил: «Эмоции от таких побед – нечто непередаваемое. Это даже лучше чем секс с любимой женщиной».

Плюсы от таких результатов видны на разных направлениях деятельности клуба. Так, главная спортивная арена страны – Дворец спорта – все чаще становится местом проведения не только отдельных игр международного значения, а и национального чемпионата Украины. Баскетбол возвращается на ТВ. Причем не только на специализированные спортивные каналы, которые в большом количестве транслируют матчи чемпионата Украины, а и на общедоступный «Киев», транслировавший домашние матчи «Будівельника» в Еврокубке в нынешнем сезоне. Наконец, болельщикам куда приятнее следить за игрой любимой команды в большом просторном зале в центре города, нежели ютиться в спортзале на Борщаговке, куда еще надо иметь терпение доехать.

Через два с половиной года Украина будет принимать Евробаскет. Одним из залогов успешного проведения турнира в стране является «культ» баскетбола. Это в Испании или Литве его прививать не надо – там на матчи команд второй лиги национального первенства ходят так, как на «Будівельник» по большим праздникам. У нас же пока этого не наблюдается. И как повлияет европейское первенство на умы граждан, стоит ли ожидать таких же аншлагов на трибуне и ажиотажа вокруг, как во время футбольного Евро-2012 – сейчас большой вопрос.

Сборная Украины помощником в деле популяризации баскетбола в стране станет вряд ли. Команду нельзя назвать даже середняком в масштабах Европы – откровенный аутсайдер. Выше 13-го места по итогам Евробаскета команда никогда не поднималась. Более того, она не всегда даже попадает на этот самый Евробаскет. Из десяти европейских первенств за двадцать лет украинской независимости, команда участвовала лишь в пяти. В остальных случаях мы не преодолевали этап отборочного турнира. О чемпионатах мира и Олимпиадах, в данном случае, речь вообще не идет. Команда там попросту никогда не участвовала.

Так что пока остается уповать на «Будівельник». Ну, и, возможно, в Украине найдется еще какой-нибудь инвестор, который сумеет создать конкурентоспособную команду в Европе. В конце концов, тот же южненский «Химик» в нынешнем сезоне дошел до четвертьфинала Кубка вызова, третьего по значимости турнира в Европе. Тоже весьма достойный по нынешним меркам результат.

Проводить столь крупный турнир, как Евробаскет, в стране, где этот вид спорта никому не интересен, по большому счету, глупо и не имеет никакого смысла. Это турнир по фехтованию, борьбе или художественной гимнастике, пусть даже самого высокого ранга, проходит в одном зале на протяжении нескольких дней. И что там твориться за пределами арены, любителей данных видов спорта абсолютно не интересует. Здесь же – совсем другое. Масштаб и значимость события несоизмеримо большая. Шесть городов, новые Дворцы спорта, миллионы любителей баскетбола... Огромные толпы колесят по всему миру за теми же испанцами и литовцами. А ведь будут и многие-многие другие мировые гранды. 24 команды, и каждая – со своими болельщиками. Не больше, конечно, чем на футбольном Евро, но все равно…

Главное на сегодняшний день – помимо очередного «дерибана» при строительстве новых объектов, все-таки не остаться чужими на этом празднике жизни. Причем, в своем собственном доме. Ведь он, такой праздник, случается всего однажды...

Кирилл Стадниченко