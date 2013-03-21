Сборная Украины улетела в Польшу без Коноплянки

В четверг сборная Украины чартерным рейсом из аэропорта «Борисполь» взяла курс на Варшаву, где днем позже проведет очередной матч отборочного цикла ЧМ-2014 против сборной Польши.

Как сообщили УНИАН в Федерации футбола Украины, из числа тех футболистов, которые были вызваны в расположение украинской национальной команды для подготовки к предстоящему поединку, в столицу Польши не отправился лишь полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка, который испытывает проблемы с позвонками, и сыграть в Варшаве не сможет. Таким образом, в матче с поляками главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко сможет рассчитывать на 24-х исполнителей. 18 из них сформируют заявку на поединок.

В составе делегации в Варшаву отправились: вратари Андрей Пятов («Шахтер»), Александр Горяинов («Металлист»), Рустам Худжамов («Ильичевец»); за щитники Богдан Бутко («Ильичевец»), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все — «Шахтер»), Евгений Хачериди, Евгений Селин (оба — «Динамо»), Виталий Мандзюк, Артем Федецкий (оба — «Днепр»); полузащитники Анатолий Тимощук («Бавария», Германия), Олег Гусев, Денис Гармаш, Андрей Ярмоленко, Роман Безус (все — «Динамо»), Руслан Ротань, Сергей Кравченко (все — «Днепр»), Николай Морозюк («Металлург» Д), Тарас Степаненко («Шахтер»); нападающие Евгений Селезнев, Роман Зозуля (оба — «Днепр»), Марко Девич («Металлист»), Владимир Гоменюк («Арсенал»).

Как сообщал УНИАН вечером сборная Украины проведет тренировку на поле стадиона «Народовый». А перед ее началом главный тренер украинской национальной команды Михаил Фоменко даст регламентную предматчевую пресс-конференцию.

Матч отбора на ЧМ-2014 состоится завтра в Варшаве. Начало прямой трансляции на телеканале "Интер" - в 21.45.