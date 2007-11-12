Тимощук чуть не довел Боярского до инфаркта (фото)

Комментарий решающего матча чемпионата России по футболу «Сатурн»-«Зенит» (0-1) в интервью корреспонденту «Маяка» дал один из самых преданных болельщиков «Зенита», известный актер Михаил Боярский.

- Что Вы чувствовали в последние секунды матча?

- О, Боже. Чуть инфаркт не хватил. Просто первый мяч забили очень рано, и весь матч был на нервах. Ждали второго, потому что «Сатурн» играл недурно, несколько раз ему просто не повезло. Что касается Малафеева, то он спас команду. Я последние полгода не сомневался, что «Зенит» станет чемпионом. Но последние секунды подорвали веру. А вдруг! Все знали, что выигрывает «Спартак», а на наши ворота такой навал. Это было волнующе. Я был один, и не с кем было поделиться своим состоянием. Но когда прозвучал свисток, я был безумно счастлив.

- Кого Вы считаете лучшим игроком чемпионата?

- Я думаю, это Чонтофальски и Малафеев. При этом я в восторге от Зырянова, Тимощука, Аршавина и Погребняка. Но львиную долю успеха заработали вратари. Низкий им поклон.

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