«Донбасс» выиграл первый матч финальной серии ПХЛ

Как передает корреспондент УНИАН, игра в Киеве открывала серию плей-офф до четырех побед. И вопреки многочисленным прогнозам, что «Донбасс-2», усиленный игроками основной команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге, будет однозначным фаворитом серии, уже первый матч показал, что борьба в серии будет идти упорная.

Так, киевляне открыли счет в матче на 9-й минуте игры. Правда, спустя две минуты «Донбасс» восстановил равновесие, но равная игра продлилась до середины матча. Лишь на 30-й минуте, с разницей в 35 секунд, дончане забросили две шайбы. Первую из них, Александр Матерухин забросил, реализовав буллит. Но, в середине третьего периода киевляне восстановили интригу, сократив разрыв до минимума – 2:3. Окончательно же утвердить свою победу «Донбасс-2» смог только за 9 секунд до финальной сирены. Киевляне заменили вратаря на шестого полевого игрока в надежде сравнять счет, а дончане воспользовались этим и поразили пустые ворота хозяев льда – 2:4.

Как сообщал УНИАН, второй матч серии состоится завтра в Броварах. Затем команды переедут в Донецк, где 24 и 25 марта проведут третий четвертый матчи.