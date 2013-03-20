Баскетболисты «Будівельника» проиграли первый полуфинал Еврокубка

Как передает корреспондент УНИАН, столь весомый успех сильнейшего украинского баскетбольного клуба, как выход в полуфинал, не остался незамеченным публикой. Трибуны Дворца спорта сегодня были заполнены практически до отказа (около 7 тысяч болельщиков) и обе команды продемонстрировали высочайший уровень игры, отблагодарив зрителей за повышенное внимание.

Предпосылки к успеху у «Будівельника» были достаточно неплохие. Ведь в групповом турнире и на стадии четвертьфинала были обыграны представители одного из сильнейших национальных чемпионатов в Европе – российского – «Триумф» из подмосковных Люберец и санкт-петербургский «Спартак». Впрочем, бороться на равных со столь сильным соперником, как испанский «Бильбао» у украинского лидера не получилось.

Лишь в первой половине матча украинский клуб периодически выходил вперед. В самом начале игры киевляне достигли максимального для себя преимущества в матче в шесть баллов – 12:6. А в начале второго периода киевляне несколько раз уходили в пятиочковый отрыв. Тем не менее, все попытки лидерства киевлян легко пресекались гостями, которые выиграли оба 10-минутных отрезка – с преимуществом «+1» первый (19:20) и «+3» второй (44:48).

Отправившись на большой перерыв с четырех очковым преимуществом гости не расслабились и в третьем периоде, который в баскетболе считается ключевым, а и увеличили свой перевес еще на 6 пунктов, доведя его до круглой цифры «+10» (61:71). После этого испанская команда занималась тем, чтобы сберечь комфортный отрыв и, будучи более высококлассной, легко этого добилась.

Как сообщал УНИАН, ответный матч в Бильбао состоится ровно через неделю, но уже сейчас понятно, что шансы на выход в финал у украинского клуба мизерные.