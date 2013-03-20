Украинки завоевали две бронзы чемпионата Европы по вольной борьбе

Как сообщили УНИАН в Министерстве молодежи и спорта Украины, Ю.Благиня соревновалась в весовой категории 51 кг. Чемпионка Украины и Европы в первом круге победила Анджелу Китти Короши (Венгрия), во втором - Бурку Кебич (Турция). За выход в финал львовянка боролась с Эстерой Добре (Румыния), но уступила ей.

Т.Лавренчук заняла третью позицию в весовой категории 59 кг. Двукратный призер юниорского чемпионата Европы в полуфинальном поединке уступила Габриэле Слейц (Венгрия).

Как сообщал УНИАН, накануне, в первый день чемпионата, Павел Олейник завоевал "золото".