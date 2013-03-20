СМИ: Призовой фонд теннисного турнира US Open увеличится вдвое

Как сообщает американская Huffington post, спустя год после встречи представителей организаторов турниров серии «Большого шлема» с ведущими членами Союза теннисистов, которые ратовали за увеличение выплат участникам турниров серии, организаторы американского чемпионата решились на большие изменения.

Если в прошлом сезоне призовой фонд US Open составлял 25,5 млн долл., то уже в этом году он увеличится до 33,6 млн, а к 2017 году планируется довести общую сумму до 50 млн. долл.

«Роджер Федерер сказал, что это, вероятно, станет лучшим выходом для всех: время работать вместе, а не пытаться мешать друг другу», - прокомментировал это решение исполнительный директор и главный операционный офицер американской теннисной ассоциации (USTA) Гордон Смит.

Как сообщалось, Открытый чемпионат США – один из четырех самых важных теннисных турниров. Он ежегодно проводится в конце августа – начале сентября. В серию «Большого шлема» также входят Открытые чемпионаты Австралии и Франции и Уимблдонский теннисный турнир (Лондон, Великобритания). Организаторы этих трех соревнований об изменении финансовой политики в части призовых для спортсменов пока ничего не говорили.